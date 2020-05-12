Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: Еще более 100 человек вылечились

12 Май 2020 2020-05-12T12:01:26+03:00

Мы собрали все последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года

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Эпидемиологическая ситуация в Северной столице меняется с каждым днем. За сутки инфекция была выявлена у 339 человек. При этом число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года составило еще 103 человека. Так, с начала пандемии количество вылечившихся стало уже более 1,7 тысяч.

- За сутки еще 103 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус выписались. Всего с начала эпидемии уже 1784 человека выздоровели от инфекции, - сообщили в оперативном штабе по вирусу.

Еще за последние сутки более 7,5 тысяч человек были обследованы на коронавирус. За все время в Петербурге инфекция была подтверждена у 8050 человек. На данный момент так называемых активных больных в городе 6308 человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU