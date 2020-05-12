2020-05-12T12:14:23+03:00
Происшествия

Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации во время пожара, где погибли пять человек

Трагедия произошла в стационаре Санкт-Петербурга, где лечили больных коронавирусом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара в Святого ГеоргияПациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара в Святого ГеоргияФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге в 6 утра, 12 мая 2020 года, в больнице Святого великомученника Георгия произошел пожар. В это время день еще только начинался и все пациенты спали, когда была объявлена тревога. Одна из пациенток медучреждения рассказала видеоагентсву Ruptly о том, как проходила эвакуация из здания.

- Нас разбудили рано утром и сказали, что нужно быстро взять одеяла, свои вещи и что нужно собраться. Тут какой-то пожар или что-то такое, - поведала девушка.

Также она сняла на видео все происходящее в здании. Так как пожар произошел на шестом этаже больницы в отделении реанимации, большинство пациентов даже не до конца поняли, что произошло. Они только увидели, что в здании находятся спасатели, а их самих эвакуируют на улицу. В итоге 150 человек были эвакуированы.

Напомним, что в пожаре погибли пять человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ и короткое замыкание.

Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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