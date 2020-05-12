2020-05-12T12:50:02+03:00
Происшествия

Погибшими на пожаре в больнице Святого Георгия стали четверо мужчин и одна женщина

Четверо человек лежали в одной палате, еще один – в соседней [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Появился список погибших в пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-ПетербургеПоявился список погибших в пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге сообщил имена погибших в пожаре в больнице Святого великомученика Георгия утром во вторник, 12 мая 2020 года. Жертвами трагедии стали пять человек, которые были пациентами медучреждения.

- В пожаре погибли четверо мужчин и одна женщина: 67-летний Юрий Борисов, 59-летний Андрей Рубанов, 61-летний Анатолий Женихов, 60-летний Василий Баличев и 59-летняя Зинаида Гвадзабия, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

Известно, что пожар произошел в отделении реанимации. Четверо человек находились в одной палате, где вспыхнул огонь. Еще один пациент в это время находился в соседней палате. Все они находились на ИВЛ и лечились от коронавируса.

Сейчас следственный комитет и сотрудники прокуратуры проводят проверку. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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