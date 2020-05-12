Беглов оценил героизм врачей и медсестер больницы Святого Георгия во время пожара

12 Май 2020 2020-05-12T13:09:58+03:00

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В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат коронавирусных больных, утром 12 мая 2020 года произошел страшный пожар, жертвами которого стали пять человек. Однако если бы не оперативная и слаженная работа медицинского персонала, погибших и пострадавших могло стать больше, считает губернатор города Александр Беглов, который посетил место ЧП.

- Погибло пять человек. Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма, - отметил градоначальник.

Среди спасенных, 15 человек были эвакуированы из отделения реанимации, где и произошел пожар. Они сейчас находятся в других отделениях больницы.

Также он рассказал, что медики успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия.

- Считаю, что врачи и медсестры проявили настоящий героизм, - заявил Беглов.

Как подчеркнул губернатор, по предварительным данным причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи.

Александр Беглов дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города. Он заявил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778602" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU