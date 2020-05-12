Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь

12 Май 2020 2020-05-12T13:18:01+03:00

Также Александр Беглов отметил героизм всех врачей, которые начали эвакуацию пациентов до приезда спасателей

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В Санкт-Петербурге продолжается расследование трагедии в больнице Святого Георгия, где во время пожара 12 мая 2020 года погибли пять пациентов. Четверо мужчин с коронавирусом лежали в одной палате, где и произошло возгорание аппарата ИВЛ, еще одна погибшая находилась в соседней палате. Причины ее смерти выясняются. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в медучреждении и пообещал семьям погибших помощь.

- По предварительным данным причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования, я уже дал поручение провести проверку всего медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города, - заявил Беглов. - А родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Также глава города поблагодарил врачей, которые в то утро проявили настоящий героизм, спасая своих пациентов.

- Не дожидаясь прибытия пожарных, они начали эвакуацию, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма, - отметил губернатор. - Но самое главное – они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778602" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU