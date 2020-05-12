2020-05-12T13:18:01+03:00
Происшествия

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь

Также Александр Беглов отметил героизм всех врачей, которые начали эвакуацию пациентов до приезда спасателей
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Смольный пообещал помощь семьям погибших во время пожара в больнице Святого Георгия.Смольный пообещал помощь семьям погибших во время пожара в больнице Святого Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается расследование трагедии в больнице Святого Георгия, где во время пожара 12 мая 2020 года погибли пять пациентов. Четверо мужчин с коронавирусом лежали в одной палате, где и произошло возгорание аппарата ИВЛ, еще одна погибшая находилась в соседней палате. Причины ее смерти выясняются. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в медучреждении и пообещал семьям погибших помощь.

- По предварительным данным причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования, я уже дал поручение провести проверку всего медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города, - заявил Беглов. - А родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Также глава города поблагодарил врачей, которые в то утро проявили настоящий героизм, спасая своих пациентов.

- Не дожидаясь прибытия пожарных, они начали эвакуацию, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма, - отметил губернатор. - Но самое главное – они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пять пациентов погибли во время пожара в больнице Святого Георгия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в банки и строительные магазины в Санкт-Петербурге
В Петербурге несколько торговых центров поймали на нарушении карантина
Мальчика с иммунодефицитом и коронавирусом спасают в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга
В 31 населенном пункте Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Умер первый пациент от коронавируса в Карелии на 12 мая 2020 года
Беглов поздравил медсестер Санкт-Петербурга с профессиональным праздником
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года рухнул до 1,8 балла
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года
Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь
Беглов оценил героизм врачей и медсестер больницы Святого Георгия во время пожара
Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
Погибшими на пожаре в больнице Святого Георгия стали четверо мужчин и одна женщина
Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации во время пожара, где погибли пять человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: Еще более 100 человек вылечились
Первая противоаварийная остановка появилась в Ленинградской области
Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия
Масштабные противопожарные проверки пройдут во всех больницах Санкт-Петербурга
Более 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года выросло на 2 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года: Еще 74 человека заболели