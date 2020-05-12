Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь
В Санкт-Петербурге продолжается расследование трагедии в больнице Святого Георгия, где во время пожара 12 мая 2020 года погибли пять пациентов. Четверо мужчин с коронавирусом лежали в одной палате, где и произошло возгорание аппарата ИВЛ, еще одна погибшая находилась в соседней палате. Причины ее смерти выясняются. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал в медучреждении и пообещал семьям погибших помощь.
- По предварительным данным причиной трагедии стало короткое замыкание электрооборудования, я уже дал поручение провести проверку всего медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города, - заявил Беглов. - А родственникам погибших при пожаре в больнице Святого Георгия будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.
Также глава города поблагодарил врачей, которые в то утро проявили настоящий героизм, спасая своих пациентов.
- Не дожидаясь прибытия пожарных, они начали эвакуацию, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма, - отметил губернатор. - Но самое главное – они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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