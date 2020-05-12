2020-05-12T13:22:43+03:00
Происшествия

КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года

Затор на севере трассы стал самым большим за последнюю неделю для этого времени суток
Лилия КОЗЛОВА
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КАД встал в большую пробку в Санкт-Петербурге утром во вторникКАД встал в большую пробку в Санкт-Петербурге утром во вторникФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге еще не отменен, но пробки на дорогах все равно появляются. Так, утром во вторник, 12 мая 2020 года, Кольцевая автомобильная дорога встала в затор. Причем пробка оказалась рекордно длинной для этого времени за последнюю неделю.

- В 8:45 часов 12 мая на КАД встала рекордно длинная пробка. Затор образовался на внутренней стороне дороги от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки составила – 6,5 километров, - сообщил сервис «Яндекс».

Причиной затора стали ремонтные работы на КАД, которые сейчас проходят на трассе и развязках в северной части дороги.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром во вторник составила 3 балла. Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Московский проспект в центр, а также Индустриальный проспект - проспект Большевиков к Шафировскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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