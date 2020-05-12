Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года рухнул до 1,8 балла

12 Май 2020 2020-05-12T13:39:45+03:00

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Соблюдение правил предосторожности для предотвращения распространения коронавируса в Северной столице соблюдаются все хуже. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года на 13:30 часов дня упал ниже двух баллов и составил всего 1,8 балла.

- Индекс самоизоляции днем в Петербурге составил всего 1,8 балла – это значит, что на улице очень много людей. В прошлый вторник индекс по итогам дня составил 2,9 балла, - сообщил сервис «Яндекс».

Сейчас на улицах Петербурга очень много людей. С сегодняшнего дня все они обязаны носить маски и перчатки во всех общественных местах: на улице, в магазине, в транспорте.

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла, это на 2,4 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавируса. В прошлый понедельник местный индекс составлял 3 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла.

Напомним, что на утро 12 мая стало известно о том, что еще у 339 человек в Петербурге подтвердился коронавирус. Также 103 человека выздоровели и двое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU