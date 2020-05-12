Беглов поздравил медсестер Санкт-Петербурга с профессиональным праздником

12 Май 2020 2020-05-12T14:03:11+03:00

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Во всем мире 12 мая отмечается день медицинской сестры. Особенно в этом году, в связи с пандемией коронавируса, им приходится работать в усиленном режиме. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил медсестер города и поблагодарил их за труд.

- Я поздравляю с этим праздником всех, на чьих плечах лежит забота о выхаживании пациентов. В Петербурге сегодня работает более 40 тысяч медицинских сестер. Это настоящие сестры милосердия, которые не жалеют сил и времени, чтобы поставить на ноги самых тяжелых пациентов, - отметил губернатор.

Также он напомнил о жутком пожаре в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек. Беглов отметил, что медсестры больницы проявили настоящий героизм. Не потеряв самообладания и не поддавшись страху, вместе с врачами они эвакуировали 15 пациентов и предотвратили развитие трагедии.

- Сегодняшний праздник вы встречаете на боевом посту. От вас как никогда сейчас зависит успех в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции. От всего сердца благодарю вас за высокопрофессиональную работу в тяжелейших условиях, - обратился Беглов к медсестрам.

ИСТОЧНИК KP.RU