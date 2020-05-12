2020-05-12T14:34:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Умер первый пациент от коронавируса в Карелии на 12 мая 2020 года

Мужчина скончался в Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Лилия КОЗЛОВА
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Первый пациент с коронавирусом умер в КарелииПервый пациент с коронавирусом умер в КарелииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Карелии умер первый пациент в коронавирусом. Об этом 12 мая 2020 года в социальной сети рассказал губернатор республики Артур Парфенчиков. Известно, что зараженный скончался в Госпитале для ветеранов войн вечером 11 мая.

- Мужчина 69 лет, житель Петрозаводска, поступил в реанимацию в очень тяжелом состоянии, находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнили хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также возраст. Наши врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но болезнь оказалась сильнее, - написал Парфенчиков, а также принес искренние соболезнования родным и близким умершего.

Умерший мужчина заразился после контакта с родственником, чья работа связана с поездками в Санкт-Петербург.

В целом на 12 мая оперативная ситуация по коронавирусу в Карелии следующая: 176 человек заражены, 5 за последние сутки, в том числе 1 ребенок. Четыре случая подтверждены в Петрозаводске. Двое - контактировавшие с ранее заболевшими, а также два новых источника. Одна женщина 53 лет вернулась с вахтовой работы из Санкт- Петербурге и девочка 13 лет, приехавшая на каникулы к жительнице Петрозаводска из Мурманска. Один больной с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в поселка Ильинский Олонецкого района. Заражение, вероятно, произошло от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург.

Всего 52 человека выздоровели. С начала пандемии обследованы более 23 тысяч человек, порядка 6,3 тысяч находятся на самокарантине, 26 находятся в местах обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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