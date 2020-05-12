В 31 населенном пункте Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T14:30:44+03:00

В Ленобласти подтверждены еще 74 случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

12 мая 2020 года подтверждены диагнозы еще 74 заболевших

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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные по населенным пунктам, где 12 мая 2020 года были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Всего в список попал 31 населенный пункт.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 74 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:

- Бокситогорск, Селиваново (Бокситогорский район);

- Зимитцы, Торосово, Большой Сабск (Волосовский район);

- Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Ириновка (Всеволожский район);

- Гатчина, Рождествено, Сиверский, Вырица, Батово, Коммунар, Ивановка, Большое Рейзино, Большие Колпаны, Новый Учхоз, Дружная Горка, Выра, Пустошка, Пудость (Гатчинский район);

- Кириши;

- Кировск;

- Ропша, Горбунки, Лаголово, Шепелево, Вильповицы (Ломоносовский район);

- Никольское (Тосненский район).

Обще число случаев коронавируса с начала пандемии в Ленинградской области составляет 1640. 466 пациентов выздоровели, шестеро умерли, 1168 находятся в активной стадии болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU