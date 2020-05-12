В 31 населенном пункте Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные по населенным пунктам, где 12 мая 2020 года были зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Всего в список попал 31 населенный пункт.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 74 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.
Заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск, Селиваново (Бокситогорский район);
- Зимитцы, Торосово, Большой Сабск (Волосовский район);
- Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Ириновка (Всеволожский район);
- Гатчина, Рождествено, Сиверский, Вырица, Батово, Коммунар, Ивановка, Большое Рейзино, Большие Колпаны, Новый Учхоз, Дружная Горка, Выра, Пустошка, Пудость (Гатчинский район);
- Кириши;
- Кировск;
- Ропша, Горбунки, Лаголово, Шепелево, Вильповицы (Ломоносовский район);
- Никольское (Тосненский район).
Обще число случаев коронавируса с начала пандемии в Ленинградской области составляет 1640. 466 пациентов выздоровели, шестеро умерли, 1168 находятся в активной стадии болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU