2020-05-12T14:52:21+03:00
Общество

В Петербурге несколько торговых центров поймали на нарушении карантина

Рейд провели чиновники Комитета по контролю за имуществом
Петр КИБЕР
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В Петербурге прошел рейд по торговым центрам. Фото: ККИ СПбВ Петербурге прошел рейд по торговым центрам. Фото: ККИ СПб
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Власти Петербурга провели очередной рейд по выявлению нарушителей режима самоизоляции. На этот раз проверяли торговые центры города. Инспекторы обошли 20 ТЦ и выписали 17 протоколов. Около 50 человек получили устные предупреждения.

- В Петроградском и Василеостровском районах среди нарушителей оказались три торговых центра и ресторан, летняя площадка которого была открыта для посетителей. В Доме быта на улице Пионерской работал магазин хозяйственных и канцелярских товаров, мастерская по изготовлению ключей. На Большой Разночинной улице продавались сувениры и подарки. ТЦ на Наличной улице предлагал услуги по ремонту радиоаппаратуры, продаже текстиля и канцтоваров, - сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Также в списке проштрафившихся оказался торговый центр из Колпино, где ремонтировали телефоны и торговали косметикой. В Выборгском районе в одном ТЦ продавали одежду, а в другом – обувь.

Всех нарушителей, на которых оформили административные протоколы, постараются привлечь к ответственности. Причем не только арендаторов, но и владельцев ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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