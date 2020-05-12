Огромные очереди образовались в банки и строительные магазины в Санкт-Петербурге

12 Май 2020 2020-05-12T14:54:55+03:00

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Во вторник, 12 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге начал действовать масочный режим, который обязывает всех жителей города носить в общественных местах средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. В связи с этим на входе в банки и строительные магазины города образовались огромные пробки.

- В «Леруа Мерлен» такие очереди стоят. Проверяют температуру и выдают перчатки на входе, - рассказал «КП-Петербург» читатель.

Также в соцсети появилась фотография одного из магазинов сети, перед которым растянулась большая очередь людей. Горожан рассказывают, что на входе сотрудники магазина предупреждают, что посетителям без масок будет отказано в обслуживании.

Кроме того очереди появились и перед банками. Клиенты ждут своей очереди на улице, в само отделение банка людей запускают в небольшом количестве. Также всех посетителей просят заходить строго в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU