Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге

12 Май 2020 2020-05-12T15:08:15+03:00

В машине во время аварии находились юные парень и девушка [видео]

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В Санкт-Петербурге во вторник, 12 мая 2020 года, произошла жесткая авария с гоночным автомобилем. Желтая «Хонда» S2000 буквально разлетелась на части, наехав на ограждение на проспекте Стачек, недалеко от станции метро «Нарвская». Благо, все остались живы и здоровы.

- На проспекте Стачек, напротив памятника Кирову, развалилась гоночная «Хонда» S2000. Отлетевшим осколком разбилось стекло в 384 лицее, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Судя по видео, опубликованному в интернете, парень и девушка, которые находились в машине, живы и здоровы. На кадрах они ходят вокруг машины.

А вот автомобилю не повезло. У него отвалился бампер, колесо, разбились фары. По дороге на несколько метров, а также на пешеходной части, оказались раскиданы части машины, столба и ограждения, которые машина снесла.

Как именно произошло ДТП, на данный момент не известно. Это предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Гоночная "Хонда" развалилась на части при ДТП в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU