17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти
Смертельное ДТП произошло ранним утром 12 мая в Приозерском районе Ленинградской области. Жертвой аварии стал 17-летний подросток, который ехал за рулем микроавтобуса «Мерседес».
- По предварительной информации, около 04:30, на 32-м километре автодороги Пески - Подгорье, водитель 2003 года рождения, управляя «Мерседес Вито», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на деревья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Кроме подростка, неизвестно как оказавшегося за рулем иномарки, в салоне «Мерседеса» находились четверо пассажиров. Двое из них, в том числе 30-летний мужчина получили тяжелые травмы. Также в числе пострадавших оказались два несовершеннолетних.
Всех раненых госпитализировали в одну из областных больниц. В причинах смертельного ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU