2020-05-12T15:30:03+03:00
Происшествия

17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти

Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Под Приозерском погиб 17-летний водитель "Мерседеса". Фото: кадр с видео УГИБДД по СПб и ЛО.Под Приозерском погиб 17-летний водитель "Мерседеса". Фото: кадр с видео УГИБДД по СПб и ЛО.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло ранним утром 12 мая в Приозерском районе Ленинградской области. Жертвой аварии стал 17-летний подросток, который ехал за рулем микроавтобуса «Мерседес».

- По предварительной информации, около 04:30, на 32-м километре автодороги Пески - Подгорье, водитель 2003 года рождения, управляя «Мерседес Вито», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на деревья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме подростка, неизвестно как оказавшегося за рулем иномарки, в салоне «Мерседеса» находились четверо пассажиров. Двое из них, в том числе 30-летний мужчина получили тяжелые травмы. Также в числе пострадавших оказались два несовершеннолетних.

Всех раненых госпитализировали в одну из областных больниц. В причинах смертельного ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу
Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов
Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга
340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге
Центр имени Алмазова начнет принимать пациентов с коронавирусом с 13 мая
Женщина избила мужчину, схватившего ее за гениталии в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге
Медиков, спасавших пациентов во время пожара в больнице Святого Георгия, наградят
Снегопад накрыл Ленинградскую область утром 12 мая 2020 года
Митрополит Варсонофий выразил соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Больницы Ленинградской области отказались использовать новые аппараты ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия
Школьников Санкт-Петербурга обеспечат бесплатным горячим питанием
Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон
Более 3,5 тысяч медиков Ленобласти получили выплаты за работу с коронавирусными больными
ЗакС выразил соболезнования семьям погибших пациентов в больнице Святого Георгия
Рабочие начали демонтировать подземную часть СКК
Автомобилисты в два раза реже стали пользоваться платными парковками в Санкт-Петербурге
Дело о завышении цен на маски будут слушать в закрытом режиме
Подравшийся с гаишниками велосипедист получил пять суток ареста
Губернатор Санкт-Петербурга 13 мая 2020 года выступит с отчетом о работе правительства города
Смертельное ДТП перекрыло движение на трассе «Кола» в Ленинградской области
В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологи и возобновилась вакцинация
«Мы чувствуем вину перед родными погибших»: Главврач больницы Святого Георгия рассказал о пожаре
17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге