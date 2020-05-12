17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти

12 Май 2020 2020-05-12T15:30:03+03:00

Под Приозерском погиб 17-летний водитель "Мерседеса". Фото: кадр с видео УГИБДД по СПб и ЛО.

Еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы

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Смертельное ДТП произошло ранним утром 12 мая в Приозерском районе Ленинградской области. Жертвой аварии стал 17-летний подросток, который ехал за рулем микроавтобуса «Мерседес».

- По предварительной информации, около 04:30, на 32-м километре автодороги Пески - Подгорье, водитель 2003 года рождения, управляя «Мерседес Вито», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на деревья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме подростка, неизвестно как оказавшегося за рулем иномарки, в салоне «Мерседеса» находились четверо пассажиров. Двое из них, в том числе 30-летний мужчина получили тяжелые травмы. Также в числе пострадавших оказались два несовершеннолетних.

Всех раненых госпитализировали в одну из областных больниц. В причинах смертельного ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU