«Мы чувствуем вину перед родными погибших»: Главврач больницы Святого Георгия рассказал о пожаре

12 Май 2020 2020-05-12T16:26:39+03:00

Валерий Стрижелецкий заявил, что медучреждение не будет использовать аппараты ИВЛ, качество которых сейчас проверяет Роспотребнадзор [видео]

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Главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелекций рассказал о пожаре, произошедшем в отделении реанимации утром 12 мая 2020 года. По предварительным данным, загорелся один из аппаратов ИВЛ из-за слабой проводки. В результате погибли пять человек.

- Чувствовался запах гари, зашел медбрат и разбудил нас, мол, вставайте, пожар, все выходим, - вспоминает один из пациентов больницы. - Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли спуститься по лестнице. Где-то в 6.40 все уже сидели внизу. Нам раздали одеяла, халаты, воду. Мне было нехорошо, поэтому сидел на стуле, особо не ходил. Но заметил, что народу было много, несколько десятков. Работали пожарные. А уже через полтора часа мы вернулись в отделение. Молодцы медики! Все четко и организовано сделали.

- Медперсонал вовремя увидел, что произошло возгорание и принял меры. Пожарные машины были на территории больницы уже через шесть минут, - рассказал главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

В это время в больнице на смене находились 65 человек, 8 из них незамедлительно бросились принимать меры по устранению последствий и эвакуировали 15 пациентов из реанимации. Еще 135 пациентов также были эвакуированы из опасной зоны.

- Это черная история в жизни нашего стационара, - отметил он. – Мы чувствуем вину перед родными погибших.

Известно, что в палате стояли аппараты ИВЛ «Авента М», они поступили в больницу 1 мая. Главврач заявил, что ими больница пользоваться не будет до окончания расследования и проверок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778651" frameborder="0"></iframe> Главврач больницы Святого Георгия о пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU