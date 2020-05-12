В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологи и возобновилась вакцинация
С 12 мая Ленинградская область постепенно начала выходить из режима самоизоляции. Со вторника в отдельных районах - в зависимости от эпидемической ситуации – начали работать салоны красоты, торговые центры и магазины. Одновременно с этим открылись стоматологические кабинеты, а в поликлиниках возобновилась вакцинация жителей.
- Во всех районах разрешено оказание стоматологической помощи. Также из списка запрещенных услуг исчезла вакцинация детей. По-прежнему запрещены плановая госпитализация (кроме случаев, угрожающих здоровью) и прием в поликлиниках, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти
Также пока не разрешаются профосмотры, диспансеризация и плановая вакцинация взрослых, за исключением кроме групп риска по клещевому энцефалиту.
А вот медосмотры для приема на работу, а также по направлению призывной комиссии, снова разрешены.
ИСТОЧНИК KP.RU