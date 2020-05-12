2020-05-12T15:45:17+03:00
Общество

В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологи и возобновилась вакцинация

Со вторника в регионе постепенно стали отменять режим самоизоляции
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологии.В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологии.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С 12 мая Ленинградская область постепенно начала выходить из режима самоизоляции. Со вторника в отдельных районах - в зависимости от эпидемической ситуации – начали работать салоны красоты, торговые центры и магазины. Одновременно с этим открылись стоматологические кабинеты, а в поликлиниках возобновилась вакцинация жителей.

- Во всех районах разрешено оказание стоматологической помощи. Также из списка запрещенных услуг исчезла вакцинация детей. По-прежнему запрещены плановая госпитализация (кроме случаев, угрожающих здоровью) и прием в поликлиниках, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти

Также пока не разрешаются профосмотры, диспансеризация и плановая вакцинация взрослых, за исключением кроме групп риска по клещевому энцефалиту.

А вот медосмотры для приема на работу, а также по направлению призывной комиссии, снова разрешены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу
Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов
Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга
340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге
Центр имени Алмазова начнет принимать пациентов с коронавирусом с 13 мая
Женщина избила мужчину, схватившего ее за гениталии в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге
Медиков, спасавших пациентов во время пожара в больнице Святого Георгия, наградят
Снегопад накрыл Ленинградскую область утром 12 мая 2020 года
Митрополит Варсонофий выразил соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Больницы Ленинградской области отказались использовать новые аппараты ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия
Школьников Санкт-Петербурга обеспечат бесплатным горячим питанием
Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон
Более 3,5 тысяч медиков Ленобласти получили выплаты за работу с коронавирусными больными
ЗакС выразил соболезнования семьям погибших пациентов в больнице Святого Георгия
Рабочие начали демонтировать подземную часть СКК
Автомобилисты в два раза реже стали пользоваться платными парковками в Санкт-Петербурге
Дело о завышении цен на маски будут слушать в закрытом режиме
Подравшийся с гаишниками велосипедист получил пять суток ареста
Губернатор Санкт-Петербурга 13 мая 2020 года выступит с отчетом о работе правительства города
Смертельное ДТП перекрыло движение на трассе «Кола» в Ленинградской области
В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологи и возобновилась вакцинация
«Мы чувствуем вину перед родными погибших»: Главврач больницы Святого Георгия рассказал о пожаре
17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге