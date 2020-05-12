Смертельное ДТП перекрыло движение на трассе «Кола» в Ленинградской области

12 Май 2020 2020-05-12T15:46:18+03:00

В жестком ДТП в Ленобласти погиб мужчина и пострадал мальчик / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Жесткая авария произошла днем во вторник, 12 мая 2020 года, на трассе «Кола» в Ленинградской области. На 66 километре, в Кировском районе, легковушка «ВАЗ» столкнулась «лоб в лоб» с двумя иномарками. В результате погиб водитель отечественного авто.

- В 14:30 часов 71-летний водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Шевроле» и «Рено», - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге водитель отечественного авто умер на месте, его пассажир, мальчик 10-12 лет, в тяжелом состоянии госпитализирован. Водители иномарок, а также четыре пассажира «Рено» находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад" на месте ДТП с 14:30 до 15:20 движение на участке в районе места ДТП было полностью перекрыто. С 15:20 организовано в реверсивном режиме.

На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, МЧС и "скорая". Движение на участке федеральной дороги затруднено, образовался затор в оба направления протяженностью 2 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU