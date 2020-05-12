Губернатор Санкт-Петербурга 13 мая 2020 года выступит с отчетом о работе правительства города

12 Май 2020 2020-05-12T15:58:49+03:00

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В среду, 13 мая 2020 года, состоится ежегодный отчет губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности правительства города. В этот раз комитет по законодательству рекомендовал Александру Беглову выступить в 11 часов утра. Мероприятие пройдет в присутствии депутатов на очередном заседании Законодательного Собрания Северной столицы.

- Ежегодный отчет Губернатора города – это один из важнейших механизмов для синхронизации деятельности законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга. Особое значение такая форма взаимодействия приобретает сегодня – когда управление городом идет буквально в ручном режиме, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также от подчеркнул, что совместными усилиями им удалось принять целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на поддержку наиболее нуждающихся в ней категорий населения и отраслей бизнеса, а также сохранение рабочих мест.

- Город достойно прошел наиболее острый период пандемии. Однако впереди нас ждет сложный восстановительный период. Поэтому даже в условиях жестких санитарных ограничений «сверить часы» сейчас крайне необходимо, - сделал акцент председатель парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU