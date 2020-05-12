Подравшийся с гаишниками велосипедист получил пять суток ареста

12 Май 2020 2020-05-12T16:13:13+03:00

Даже в суде поклонник педального транспорта не признал, что нарушил правила дорожного движения

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Смольнинский районный суд отправил на пять суток под арест велосипедиста, который устроил потасовку с инспекторами ГИБДД, пытавшимися задержать его за проезд на красный свет. Свою вину мужчина признавать отказался.

- В протоколе указано, что 6 мая обвиняемый совершил проезд регулируемого перекреста ул. Гончарная/ул. Полтавская на запрещающий сигнал светофора, на команду инспектора ДПС совершить остановку он не отреагировал и продолжил движение по тротуару, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

У дома 5 по Полтавской улице гаишники все же нагнали велосипедиста и попытались его задержать. Однако на требование показать документы, в том числе на велосипед, «двухколесный» петербуржец ответил отказом и попытался скрыться.

Однако снова был пойман, уже силами двух инспекторов ДПС. После повторного предложения предъявить паспорт возникла потасовка, в результате которой велосипедиста заковали в наручники и отвезли в отделение.

В суде обвиняемый заявил, что ничего не нарушал, а полицейские отнеслись к нему отрицательно и составили протокол, чтобы улучшить статистику. Судья эти доводы не принял и дал поклоннику педального транспорта пять суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU