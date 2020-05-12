2020-05-12T16:32:20+03:00
Общество

Дело о завышении цен на маски будут слушать в закрытом режиме

Пока это единственное производство, которое ведет петербургское управление Антимонопольной службы
Петр КИБЕР
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Пока в Петербурге заведено только одно дело за возможное завышение цен на маски.Пока в Петербурге заведено только одно дело за возможное завышение цен на маски.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заинтересовалось ценами на медицинские маски, которые с начала пандемии взлетели вверх в 5-10 раз. При этом антимонопольщики завели за полтора месяца лишь одно дело, да и то будут рассматривать в закрытом режиме.

- Еще в марте надзорный орган завел дело в отношении четырех поставщиков, которые предположительно подняли отпускные цены в полтора раза, - пишет «Мойка 78».

С этого момента в УФАС собирались привлечь и другие компании к ответственности за «золотые маски», но к очередному заседанию 19 мая участников дела так и осталось четверо.

Антимонопольщики заявили журналистам, что «для привлечения других компаний не было оснований».

А само заседание сделали закрытым по просьбе одного из участников для сохранения коммерческой тайны.

Отметим, что до начала пандемии в среднем одна маска продавалась в Петербурге за 5-10 рублей. Сейчас стоимость упаковки из пяти штук начинается от 150 рублей, а одна разовая защитная маска стоит от 30 до 65 рублей.

Напомним, с 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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