Дело о завышении цен на маски будут слушать в закрытом режиме
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заинтересовалось ценами на медицинские маски, которые с начала пандемии взлетели вверх в 5-10 раз. При этом антимонопольщики завели за полтора месяца лишь одно дело, да и то будут рассматривать в закрытом режиме.
- Еще в марте надзорный орган завел дело в отношении четырех поставщиков, которые предположительно подняли отпускные цены в полтора раза, - пишет «Мойка 78».
С этого момента в УФАС собирались привлечь и другие компании к ответственности за «золотые маски», но к очередному заседанию 19 мая участников дела так и осталось четверо.
Антимонопольщики заявили журналистам, что «для привлечения других компаний не было оснований».
А само заседание сделали закрытым по просьбе одного из участников для сохранения коммерческой тайны.
Отметим, что до начала пандемии в среднем одна маска продавалась в Петербурге за 5-10 рублей. Сейчас стоимость упаковки из пяти штук начинается от 150 рублей, а одна разовая защитная маска стоит от 30 до 65 рублей.
Напомним, с 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU