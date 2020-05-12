Автомобилисты в два раза реже стали пользоваться платными парковками в Санкт-Петербурге

12 Май 2020 2020-05-12T16:34:25+03:00

Автомобилисты Петербурга на 60 процентов стали меньше пользоваться платными парковками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге автомобилисты на 60 процентов реже стали приезжать в зону платной парковки. Во вторник, 12 мая 2020 года, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города отметили, что это связано с режимом самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

- В апреле 2020 года загрузка зоны платной парковки сократилась на 18,6%. При этом количество почасовых платежей за парковку за прошедший месяц в сравнении с мартом 2020 года уменьшилось на 61 процент, что свидетельствует о преимущественном использовании платного парковочного пространства резидентами, - пояснили в комитете.

Также в связи с эпидемией, в комитете посоветовали автомобилистам в случае необходимости посещения зоны платной парковки использовать дистанционные сервисы оплаты парковки: мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», сервис отправки СМС-сообщений на номер 2722 и сайт www.parking.spb.ru.

Отмечается, что в целях повышения безопасности использования паркоматов Городским центром управления парковками обеспечивается их ежедневная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU