2020-05-12T16:51:13+03:00
Общество

Рабочие начали демонтировать подземную часть СКК

На месте рухнувшего спорткомплекса должна появиться ледовая арена на 23 тысячи зрителей
Петр КИБЕР
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Сейчас от СКК не осталось и стен. Рабочие демонтируют подземный уровень.Сейчас от СКК не осталось и стен. Рабочие демонтируют подземный уровень.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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12 мая стало известно, что строители приступили к демонтажу подземной части Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Сейчас за синим забором сносят остатки сооружения, на место которого должна появиться современная ледовая арена.

- Сейчас идет демонтаж подземной части, это и подтрибунные помещения, фундамент, а также сваи комплекса. Предполагается, что часть свай будет использована при возведении будущей ледовой арены, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу компании «СКА-Арена».

Напомним, что изначально планировалась «глубокая реконструкция» СКК, однако при демонтаже натяжной крыши 31 января произошло полное обрушение стен комплекса. Во время ЧП погиб рабочий, не успевший запрыгнуть в люльку крана.

После этого было решено убрать остатки СКК. Чуть ранее был представлен проект нового ледового дворца на 23 тысячи зрителей, в котором пройдет чемпионат мира по хоккею 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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