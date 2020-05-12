ЗакС выразил соболезнования семьям погибших пациентов в больнице Святого Георгия

12 Май 2020 2020-05-12T18:59:20+03:00

Утром 12 мая жертвами пожара в реанимационном отделении стали пять человек

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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга выразило соболезнования родным пациентов, которые погибли 12 мая 2020 года в пожаре в больнице Святого великомученика Георгия. Слова скорби от имени депутатов парламента передал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в городской больнице Святого великомученика Георгия. Это трагическое происшествие болью отозвалось в сердцах всех петербуржцев. Мы скорбим вместе с семьями жертв, - отметил Макаров.

Также председатель парламента пожелал всем пациентам клиники скорейшего выздоровления. На данный момент в больнице проходят лечение люди с коронавирусом.

Напомним, что пожар начался в отделении реанимации. Загорелся аппарат ИВЛ, по предварительным данным, из-за проблемы с проводкой. В результате погибли четверо мужчин в одной палате и еще одна женщина из соседней палаты. По факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU