Более 3,5 тысяч медиков Ленобласти получили выплаты за работу с коронавирусными больными

12 Май 2020 2020-05-12T17:07:24+03:00

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В Ленинградской области начались выплаты медицинским работникам больниц, которые сталкиваются с коронавирусной инфекцией. Надбавки начислены уже 3529 сотрудникам, сообщили 12 мая в администрации района. На это выделено порядка 130 миллионов рублей.

- Сотрудники медицинских учреждений Ленинградской области, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, получают с 12 по 15 мая надбавки за работу в апреле, - рассказали в администрации Ленобласти.

Так, апрельская надбавка от 16 до 80 тысяч рублей начислена 3529 сотрудникам государственных медучреждений. Из них в первичном звене выплаты получили 1342 сотрудника, в стационаре — 949 человек, а в скорой помощи — 1238 работников. При этом 1065 медиков получат надбавку от 25 до 80 тысяч рублей за особо важные работы, из них 558 сотрудников стационаров и 507 — скорой помощи.

Выплаты за май всем сотрудникам, задействованным в лечении COVID-19, будут перечислены 10-15 июня в соответствии с локальными актами по оплате труда в каждом медицинском учреждении, в сроки выплаты заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU