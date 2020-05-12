2020-05-12T17:20:54+03:00
Общество

Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон

Он продлится до того момента, пока на улице снова не потеплеет
Петр КИБЕР
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Энергетики вновь включили батареи из-за резкого похолодания.Энергетики вновь включили батареи из-за резкого похолодания.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Едва было закончившийся отопительный сезон в Петербурге, опять начался из-за внезапного и резкого похолодания. После почти летних +18, стоявших в майские праздники, 12 числа в город на Неве вернулась почти зима. В Ленобласти кое-где даже выпал снег, а энергетикам пришлось срочно открывать вентили батарей.

- С 8 мая энергетики Петербурга перешли на периодическое протапливание. Параметры теплоносителя были снижены до минимально возможного технологического уровня. С 12 мая, в связи с похолоданием, произведена корректировка режимов теплоснабжения, - сообщает пресс-служба Смольного.

В переводе с канцелярского на русский это означает, что последние дни в батареях была еле теплая вода, но полностью отопление не выключали, зная характер изменчивой петербургской погоды. И она подтвердило свое непостоянство.

Еще минимум два дня в городе будет около +10 днем и всего +2 ночью. Поэтому батареи вновь стали горячими. А тем, кто мерзнет в квартирах, советуют звонить на «горячую линию» Жилищного комитета по номеру 409-73-78. Обращения принимают с 09:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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