Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон
Едва было закончившийся отопительный сезон в Петербурге, опять начался из-за внезапного и резкого похолодания. После почти летних +18, стоявших в майские праздники, 12 числа в город на Неве вернулась почти зима. В Ленобласти кое-где даже выпал снег, а энергетикам пришлось срочно открывать вентили батарей.
- С 8 мая энергетики Петербурга перешли на периодическое протапливание. Параметры теплоносителя были снижены до минимально возможного технологического уровня. С 12 мая, в связи с похолоданием, произведена корректировка режимов теплоснабжения, - сообщает пресс-служба Смольного.
В переводе с канцелярского на русский это означает, что последние дни в батареях была еле теплая вода, но полностью отопление не выключали, зная характер изменчивой петербургской погоды. И она подтвердило свое непостоянство.
Еще минимум два дня в городе будет около +10 днем и всего +2 ночью. Поэтому батареи вновь стали горячими. А тем, кто мерзнет в квартирах, советуют звонить на «горячую линию» Жилищного комитета по номеру 409-73-78. Обращения принимают с 09:00 до 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU