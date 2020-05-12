2020-05-12T17:25:55+03:00
Общество

Школьников Санкт-Петербурга обеспечат бесплатным горячим питанием

Городской парламент рассмотрит законопроект о завтраках и обедах в учебных заведениях
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржские школьники получат бесплатное питаниеПетербуржские школьники получат бесплатное питаниеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге учеников школ обеспечат бесплатным горячим питанием. Данный законопроект 13 мая 2020 года рассмотрит Законодательное Собрание Северной столицы.

Планируется, что бесплатные завтраки будут получать все учащиеся школ с 1 по 4 классы вне зависимости от места жительства и гражданства. Бесплатное двухразовое питание получат учащиеся 1 – 11 классов: обучающиеся по адаптированной образовательной программе; инвалиды; состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; страдающие хроническими заболеваниями; воспитывающиеся в малообеспеченных и многодетных семьях; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; находящиеся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся в спортивных и кадетских классах.

- Обеспечение бесплатным горячим питанием всех младших школьников и ребят из наиболее социально уязвимых категорий позволит поднять эту работу в нашем городе на новый уровень. Считаю, что четкая организация качественного и доступного школьного питания – вопрос национальной безопасности. По сути, это одна из наиболее значимых инвестиций в будущее страны. От того, как сегодня питаются наши дети, в каких условиях они растут и учатся, напрямую зависит, какими будут Петербург и вся Россия уже завтра, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Кроме того, двухразовое горячее питание или комплексный обед получат учащиеся профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, находятся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто воспитываются в многодетных семьях. Согласно законопроекту, все эти меры должны быть введены в действие во всех школах Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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