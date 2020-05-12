2020-05-12T17:57:47+03:00
Общество

Больницы Ленинградской области отказались использовать новые аппараты ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия

Медицинская техника поступила в клиники региона 6 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть временно отказалась от использования новых аппаратов ИВЛ после пожара в больнице Святого ГеоргияЛенобласть временно отказалась от использования новых аппаратов ИВЛ после пожара в больнице Святого ГеоргияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области отказались использовать новые аппараты искусственной вентиляции легких после трагического пожара в больнице Святого великомученика Георгия утром 12 мая 2020 года. Еще 6 мая 47-й регион получил 10 аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. Такие же, как те, что вспыхнули в Петербурге и Москве.

- Они были распределены между Всеволожской, Тосненской и Тихвинской больницами. Оборудование было собрано и подготовлено к работе. Однако, по решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Святого Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен, - рассказали в администрации области.

Решение о том, будут ли эти аппараты в дальнейшем использоваться в больницах области или нет, будет принято после окончания расследования причин пожара.

Напомним, что утром 12 мая в больнице Святого Георгия загорелся аппарат ИВЛ. Пять человек в реанимационном отделении погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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