Митрополит Варсонофий выразил соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в больнице Святого Георгия. Священнослужитель рассказал, что церковь молится об успокоении их душ так же, как и обо всех, кого постигло испытание «губительным поветрием».
- В Священном Писании сказано, что "мир лежит во зле" (1 Ин. 5:19). Но победа над этим злом была одержана воскресшим Господом. Мы, верующие люди, знаем, что скорби нашей временной земной жизни изгладятся встречей с Богом в жизни вечной. Каждый из нас в своё время пойдет туда, где нет болезни, печали и страданий, - говорится в сообщении Варсонофия.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в шесть часов утра 12 мая в отделении реанимации. Несмотря на самоотверженную работу медицинских работников по спасению пациентов, пятеро из них погибли.
Больница Святого Георгия ранее была переоборудована под стационар, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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