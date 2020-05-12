Митрополит Варсонофий выразил соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия

12 Май 2020 2020-05-12T18:06:09+03:00

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в больнице Святого Георгия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в больнице Святого Георгия. Священнослужитель рассказал, что церковь молится об успокоении их душ так же, как и обо всех, кого постигло испытание «губительным поветрием».

- В Священном Писании сказано, что "мир лежит во зле" (1 Ин. 5:19). Но победа над этим злом была одержана воскресшим Господом. Мы, верующие люди, знаем, что скорби нашей временной земной жизни изгладятся встречей с Богом в жизни вечной. Каждый из нас в своё время пойдет туда, где нет болезни, печали и страданий, - говорится в сообщении Варсонофия.

Пожар в больнице Святого Георгия начался в шесть часов утра 12 мая в отделении реанимации. Несмотря на самоотверженную работу медицинских работников по спасению пациентов, пятеро из них погибли.

Больница Святого Георгия ранее была переоборудована под стационар, где принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU