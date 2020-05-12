2020-05-12T18:51:54+03:00
Общество

Медиков, спасавших пациентов во время пожара в больнице Святого Георгия, наградят

Врачи и медсестры клиники героически помогли предотвратить куда более серьезную трагедию
Лилия КОЗЛОВА
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Медиков, спасавших пациентов во время пожара в петербургской больнице, представят к наградамМедиков, спасавших пациентов во время пожара в петербургской больнице, представят к наградамФото: Олег ЗОЛОТО
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Медицинский персонал, который утром 12 мая 2020 года спасал людей во время пожара в больнице Святого великомученика Георгия, представят к наградам. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Так случилось, что именно в этот день медицинским сестрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм, - написал градоначальник.

Возгорание в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошло в 6 утра. Загорелся аппарат ИВЛ в одной из палат реанимации. Медики сразу же заметили пламя, отключили электричество, чтобы предотвратить новые возгорания, вызвали спасателей и сами начали эвакуировать 15 пациентов из пострадавшего отделения.

К сожалению, пять человек погибли. Сейчас прокуратура и следственный комитет выясняют причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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