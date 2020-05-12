2020-05-12T19:09:10+03:00
Происшествия

Женщина избила мужчину, схватившего ее за гениталии в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге

При себе у петербурженки был складной стул, которым она и отбивалась
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка отбилась от неизвестного, напавшего на нее в лифте домаПетербурженка отбилась от неизвестного, напавшего на нее в лифте домаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину в черной маске, который домогался женщину в лифте жилого дома. Вечером в понедельник, 11 мая 2020 года, 38-летняя местная жительница возвращалась домой на Шуваловском проспекте, когда на нее напал неизвестный человек.

- Заявительница рассказала, что около 20:30 часов какой-то мужчина, с которым она ехала в лифте, стал трогать ее за половые органы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция просмотрела видеозаписи, сделанные камерами наблюдения. На них видно, как женщина и неизвестный мужчина в черной маске и перчатках заходят в парадную с разных сторон, садятся в лифт. Там мужчина снимает маску и перчатки и начинает приставать к женщине. Начинается борьба, во время которой женщина бьет своего обидчика складным стулом. В итоге лифт приехал на этаж женщины, она вышла, а мужчина выбегает из дома и скрывается в сторону проспекта Авиаконструкторов.

Известно, что помимо черных маски и перчаток на мужчине ба еще темно-синяя куртка до пояса, синие джинсы и темная сумка через плечо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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