2020-05-12T19:40:17+03:00
Общество

340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге

Также с 11 по 30 апреля в городе поступили в больницы 5 тысяч человек с подозрением на данные болезни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге за 20 дней апреля скончались 340 человек от ОРВИ, пневмонии и коронавируса.В Петербурге за 20 дней апреля скончались 340 человек от ОРВИ, пневмонии и коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса в Петербурге опубликовала отчет за апрель 2020 года. Согласно нему, за 20 последних дней прошедшего месяца в городе умерло 340 человек, у которых диагностировали ОРВИ, пневмонию и COVID-19.

- С 11 по 30 апреля 2020 года в стационары Санкт-Петербурга поступило 5 005 человек. Из этого числа выписали 2 909 горожан. Умерло – 340 пациентов. Всего развернуто 5 633 койки. Из них заняты 81,4%. 93% пациентов находятся в отделениях общего профиля. Оставшиеся – в реанимации. 4% больных лежат без аппарата искусственной вентиляции легких, а 3% – с ИВЛ. Численность медицинского персонала: врачей – 2 938 человек, среднего медперсонала – 5 345 работников, - гласит отчет рабочей группы, опубликованный на сайте Центра имени Алмазова.

Медэксперты наглядно показали судьбу пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 за конец апреля. Фото: almazovcentre.ru

Медэксперты наглядно показали судьбу пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 за конец апреля. Фото: almazovcentre.ru

Также медэксперты отмечают, что с 25 апреля по начало мая актуальным остается более оптимистический прогноз развития пандемии – это удвоение количества выявленных случаев опасной инфекции каждый 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу
Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов
Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга
340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге
Центр имени Алмазова начнет принимать пациентов с коронавирусом с 13 мая
Женщина избила мужчину, схватившего ее за гениталии в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге
Медиков, спасавших пациентов во время пожара в больнице Святого Георгия, наградят
Снегопад накрыл Ленинградскую область утром 12 мая 2020 года
Митрополит Варсонофий выразил соболезнования родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Больницы Ленинградской области отказались использовать новые аппараты ИВЛ после пожара в больнице Святого Георгия
Школьников Санкт-Петербурга обеспечат бесплатным горячим питанием
Из-за похолодания в Петербурге продлили отопительный сезон
Более 3,5 тысяч медиков Ленобласти получили выплаты за работу с коронавирусными больными
ЗакС выразил соболезнования семьям погибших пациентов в больнице Святого Георгия
Рабочие начали демонтировать подземную часть СКК
Автомобилисты в два раза реже стали пользоваться платными парковками в Санкт-Петербурге
Дело о завышении цен на маски будут слушать в закрытом режиме
Подравшийся с гаишниками велосипедист получил пять суток ареста
Губернатор Санкт-Петербурга 13 мая 2020 года выступит с отчетом о работе правительства города
Смертельное ДТП перекрыло движение на трассе «Кола» в Ленинградской области
В Ленобласти с 12 мая начали работать стоматологи и возобновилась вакцинация
«Мы чувствуем вину перед родными погибших»: Главврач больницы Святого Георгия рассказал о пожаре
17-летний водитель «Мерседеса» погиб в ДТП в Ленобласти
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге