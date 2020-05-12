340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге

12 Май 2020 2020-05-12T19:40:17+03:00

В Петербурге за 20 дней апреля скончались 340 человек от ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также с 11 по 30 апреля в городе поступили в больницы 5 тысяч человек с подозрением на данные болезни

Изменить размер текста: A A

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса в Петербурге опубликовала отчет за апрель 2020 года. Согласно нему, за 20 последних дней прошедшего месяца в городе умерло 340 человек, у которых диагностировали ОРВИ, пневмонию и COVID-19.

- С 11 по 30 апреля 2020 года в стационары Санкт-Петербурга поступило 5 005 человек. Из этого числа выписали 2 909 горожан. Умерло – 340 пациентов. Всего развернуто 5 633 койки. Из них заняты 81,4%. 93% пациентов находятся в отделениях общего профиля. Оставшиеся – в реанимации. 4% больных лежат без аппарата искусственной вентиляции легких, а 3% – с ИВЛ. Численность медицинского персонала: врачей – 2 938 человек, среднего медперсонала – 5 345 работников, - гласит отчет рабочей группы, опубликованный на сайте Центра имени Алмазова.

Медэксперты наглядно показали судьбу пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19 за конец апреля. Фото: almazovcentre.ru

Также медэксперты отмечают, что с 25 апреля по начало мая актуальным остается более оптимистический прогноз развития пандемии – это удвоение количества выявленных случаев опасной инфекции каждый 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU