Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга

12 Май 2020 2020-05-12T19:53:27+03:00

УФАС России по Санкт-Петербургу возбудило антикартельное дело в отношении трех компаний, которых подозревают в сговоре на торгах по уборке. Фото: Олег ЗОЛОТО

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УФАС России по Санкт-Петербургу возбудило антикартельное дело в отношении трех организаций: ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Антимонопольщики усмотрели нарушение закона о защите конкуренции. Перечисленные компании подозреваются в заговоре на торгах по уборке и санитарной очистке городских территорий. Дело возбудили по материалам природоохранной прокуратуры Петербурга и заявлению депутата Госдумы.

- Организации подозреваются в заключении картельного соглашения на 16 закупках на уборку и санитарную очистку территорий в различных районах Санкт-Петербурга. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) превышает 165 млн рублей, - поясняют в УФАС России по Петербургу.

Антимонопольный орган уже выявил, что торги проходили всегда при минимальном снижении НМЦК (от 0 до 1,5%), все заявки подавались организациями с одного подозрительного IP-адреса, а также компании использовали одну электронную почту и телефон. Рассмотрение дела начнется в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU