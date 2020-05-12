Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов

12 Май 2020 2020-05-12T20:15:50+03:00

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Сотрудники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу доложили о ходе расследования громкого уголовного дела, возбужденного по факту гибели пациентов в пожаре в больнице Святого Георгия. Следователи подтвердили ранее озвученную информацию о пяти погибших горожан, которые находились в реанимации для больных с коронавирусом.

- В настоящее время осмотрено место происшествия, допрошены должностные лица медучреждения, медицинский персонал и свидетели. Кроме того, назначен комплекс различных экспертиз, произведена выемка документации, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - коротко отчитались в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, пожар произошел из-за загоревшегося аппарата искусственной вентиляции легких. «Комсомолка» опубликовала список погибших в страшной трагедии и поговорила с родственником умершей пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU