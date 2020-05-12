2020-05-12T20:39:12+03:00
Дом. Семья

Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу

Неожиданный гость остановился на передышку на отливе у одного из окон многоэтажки на Богатырском проспекте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Летучая мышь "постучалась" в окно к петербуржцу. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaЛетучая мышь "постучалась" в окно к петербуржцу. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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Петербуржец опубликовал фотографии летучей мыши, внезапно прилетевшей к нему в гости, в сообществе «Соседи СПЧ. Приморский район» во «Вконтакте». Вечером 12 мая мужчина как ни в чем не бывало выглянул в свое окно в одной из комнат, но удивился, обнаружив на отливе рукокрылого животного. Все произошло в многоэтажке на Богатырском проспекте. Горожане ожидаемо прокомментировали новость с иронией.

- А это не из Уханя ли дружище прилетел?

- Пожалуйста, не кушайте его.

- Ну бедный Бэтмен... Потерялся во времени суток, жаль его.

Один из подписчиков сообщества тоже оказался жителем этого дома. По его словам, он видит летучих мышей у многоэтажки не первый раз. Мужчина подозревает, что крылатые хитрецы поселились где-то в доме.

Ранее «Комсомолка» попыталась разобраться, почему именно летучие мыши постоянно заражают людей смертельными вирусами.

О неожиданном госте рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

О неожиданном госте рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU

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