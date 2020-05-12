2020-05-12T20:53:56+03:00
Общество

Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток

Пенсионеры и другие льготники получат по 800 рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Больше 1,8 млн жителей Петербурга получат по 800 рублей на покупку одноразовых масок и перчаток.Больше 1,8 млн жителей Петербурга получат по 800 рублей на покупку одноразовых масок и перчаток.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Больше 1,8 миллионов петербуржцев вскоре получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Городские власти пошли на такую меру, чтобы жители Северной столицы смогли обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, как того требует обязательный масочный режим во всех общественных местах.

- Петербуржцы получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Эти средства предоставят только некоторым категориям граждан: пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Также власти не оставят без поддержки и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им выдадут одноразовые маски и перчатки с расчетом на ежедневное использование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-губернатор Олег Эргашев о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Пик пока не пройден»
Для петербургских врачей могут отменить плату за парковку
Один врач пострадал в ходе эвакуации пациентов из пожара в больнице Святого Георгия
Омбудсмен Петербурга выступил за бесплатную раздачу масок перед входом в метро
Смольный утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса на сумму около 9 млрд рублей
Пропавшую 9 мая пенсионерку нашли убитой в лесу Ленобласти
Резкий рост спроса на медсестер зафиксировали в Петербурге
Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
Пожарные и медики спасли 15 тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из огня в больнице Святого Георгия
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу
Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов
Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга
340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге