Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток

12 Май 2020 2020-05-12T20:53:56+03:00

Больше 1,8 млн жителей Петербурга получат по 800 рублей на покупку одноразовых масок и перчаток. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Больше 1,8 миллионов петербуржцев вскоре получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Городские власти пошли на такую меру, чтобы жители Северной столицы смогли обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, как того требует обязательный масочный режим во всех общественных местах.

- Петербуржцы получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Эти средства предоставят только некоторым категориям граждан: пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Также власти не оставят без поддержки и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им выдадут одноразовые маски и перчатки с расчетом на ежедневное использование.

ИСТОЧНИК KP.RU