Пожарные и медики спасли 15 тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из огня в больнице Святого Георгия
В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали подробности эвакуации пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия, где погибли пятеро человек. Прибыв на место, спасатели увидели густой черный дым из окна шестого этажа, что находится в реанимационном блоке медучреждения, где лечили больных коронавирусом. Забежав внутрь, они застали сильное задымление во многих помещениях. Пожарные оперативно занялись вентиляцией палат и коридора и попутно эвакуировали больных совместно с медицинским персоналом.
- Пациентов переключали со стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на портативные устройства. Их эвакуировали в безопасное помещение. В результате спасли 15 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Удалось избежать многочисленных жертв благодаря совместным усилиям врачей и спасателей. Хочу сказать спасибо медицинскому персоналу и руководству больницы Святого Георгия за слаженные действия совместно с пожарными, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок.
Напомним, что пожар оперативно локализовали и ликвидировали, однако без жертв обойтись не удалось. Предварительно, трагедия началась с загоревшегося аппарата ИВЛ.
Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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