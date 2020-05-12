2020-05-12T21:24:57+03:00
Происшествия

Пожарные и медики спасли 15 тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из огня в больнице Святого Георгия

Спасатели МЧС рассказали подробности слаженной эвакуации пациентов при пожаре в медучреждении
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели МЧС и медики сохранили жизнь 15 пациентам, находящихся на ИВЛ, во время пожара в больнице Святого Георгия.Спасатели МЧС и медики сохранили жизнь 15 пациентам, находящихся на ИВЛ, во время пожара в больнице Святого Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали подробности эвакуации пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия, где погибли пятеро человек. Прибыв на место, спасатели увидели густой черный дым из окна шестого этажа, что находится в реанимационном блоке медучреждения, где лечили больных коронавирусом. Забежав внутрь, они застали сильное задымление во многих помещениях. Пожарные оперативно занялись вентиляцией палат и коридора и попутно эвакуировали больных совместно с медицинским персоналом.

- Пациентов переключали со стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на портативные устройства. Их эвакуировали в безопасное помещение. В результате спасли 15 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Удалось избежать многочисленных жертв благодаря совместным усилиям врачей и спасателей. Хочу сказать спасибо медицинскому персоналу и руководству больницы Святого Георгия за слаженные действия совместно с пожарными, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок.

Напомним, что пожар оперативно локализовали и ликвидировали, однако без жертв обойтись не удалось. Предварительно, трагедия началась с загоревшегося аппарата ИВЛ.

Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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