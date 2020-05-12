Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга

12 Май 2020 2020-05-12T21:45:29+03:00

20-летний парень не справился с управлением и выехал на «встречку» [фото]

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12 мая около 18:45 в Центральном районе Петербурга молодой водитель «Жигулей» влетел в патрульную машину полиции. ДТП произошло возле дома №3 на проспекте Обуховской обороны. По предварительной информации, владелец ВАЗ-2105 выехал на «встречку», но не по своей воле.

Все участники ДТП получили травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем «Жигулей» находился 20-летний молодой человек. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным служебным автомобилем «Форд Фокус» под управлением полицейского – 33-летнего водителя ОБ ППСП УМВД Центрального района, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель "Жигулей" не справился с управлением. Фото: vk.com/dorinspb

В результате жесткой аварии пострадали оба водителя, а также пассажир полицейской машины. Врачи диагностировали у всех травмы средней степени тяжести. О госпитализации не сообщается. Стоит отметить, судя по фотографиям с места ДТП, асфальт на дороге достаточно мокрый.

ИСТОЧНИК KP.RU