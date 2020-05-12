2020-05-12T21:45:29+03:00
Происшествия

Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга

20-летний парень не справился с управлением и выехал на «встречку» [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Петербурге водитель "Жигулей" влетел в патрульную машину полиции. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге водитель "Жигулей" влетел в патрульную машину полиции. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

12 мая около 18:45 в Центральном районе Петербурга молодой водитель «Жигулей» влетел в патрульную машину полиции. ДТП произошло возле дома №3 на проспекте Обуховской обороны. По предварительной информации, владелец ВАЗ-2105 выехал на «встречку», но не по своей воле.

Все участники ДТП получили травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

Все участники ДТП получили травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем «Жигулей» находился 20-летний молодой человек. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным служебным автомобилем «Форд Фокус» под управлением полицейского – 33-летнего водителя ОБ ППСП УМВД Центрального района, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель "Жигулей" не справился с управлением. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель "Жигулей" не справился с управлением. Фото: vk.com/dorinspb

В результате жесткой аварии пострадали оба водителя, а также пассажир полицейской машины. Врачи диагностировали у всех травмы средней степени тяжести. О госпитализации не сообщается. Стоит отметить, судя по фотографиям с места ДТП, асфальт на дороге достаточно мокрый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омбудсмен Петербурга выступил за бесплатную раздачу масок перед входом в метро
Смольный утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса на сумму около 9 млрд рублей
Пропавшую 9 мая пенсионерку нашли убитой в лесу Ленобласти
Резкий рост спроса на медсестер зафиксировали в Петербурге
Юный водитель «Жигулей» влетел в машину полиции в центре Петербурга
Пожарные и медики спасли 15 тяжелобольных пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, из огня в больнице Святого Георгия
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
Летучая мышь залетела в гости к петербуржцу
Следователи допросили должностных лиц и медперсонал больницы Святого Георгия, где в пожаре погибли пятеро пациентов
Антимонопольщики нашли предполагаемый картель на торгах по санитарной уборке Петербурга
340 человек умерло от коронавируса, пневмонии и ОРВИ за 20 дней в Петербурге