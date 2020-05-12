2020-05-12T22:05:00+03:00
Общество

Резкий рост спроса на медсестер зафиксировали в Петербурге

В период с марта по апрель 2020 года в городе открылось вакансий для медсестер на 39% больше, чем ранее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге зафиксировали рост спроса на медсестер за март и апрель 2020 года.В Петербурге зафиксировали рост спроса на медсестер за март и апрель 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Эксперты рынка труда заметили значительной рост спроса на медицинских сестер в Петербурге. Оказалось, что в период с марта по апрель в городе открылось на 39% больше вакансий для данной категории медработников, чем в прошлом году. Примечательно, что с медсестер Северной столицы работодатели обычно обязательно требовали наличие опыта работы от 1 года, тогда как в других регионах Северо-Запада такой строгости не замечено.

- В Петербурге, судя по соотношению резюме и вакансий, в апреле на одно свободное рабочее место приходилось семь кандидатов. Вместе с ростом спроса на медсестер увеличились и предлагаемые заработные платы. Средняя зарплата в вакансиях для специалистов этого профиля в марте-апреле 2019 года в Петербурге равнялась 35 тысячам рублей, а в текущей ситуации поднялась до 38 тысяч рублей, - отмечают аналитики hh.ru.

Напомним, медработникам, лечащих больных с коронавирусом в Петербурге, начали поступать первые дополнительные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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