Пропавшую 9 мая пенсионерку нашли убитой в лесу Ленобласти

12 Май 2020 2020-05-12T22:26:50+03:00

В Ленобласти в лесу обнаружили тело пенсионерки, которая перестала выходить на связь с 9 мая. Фото: lenobl.sledcom.ru

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Следователи СУ СК РФ по Ленобласти нашли убитой пенсионерку, пропавшую 9 мая в Волосовском районе. Родственники тут же заподозрили что-то неладное и сообщили в полицию. Сотрудники Следкома нашли тело 67-летней женщины во вторник 12 мая вблизи деревни Эдази. Эксперты установили, что из ее жилого дома пропали устройство для записи с наружных камер видеонаблюдения и мобильный телефон. Но самое подозрительное – от участка пенсионерки в лес вели следы садовой тачки.

- В совершении преступления изобличен бывший супруг пострадавшей – уроженец Ленинграда 1956 года рождения, который дал признательные показания. Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

О подробностях убийства и его мотивах пока что ничего не говорится. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU