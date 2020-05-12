Омбудсмен Петербурга выступил за бесплатную раздачу масок перед входом в метро

12 Май 2020 2020-05-12T23:57:05+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов не оценил решение установить в вестибюлях метрополитена 200 автоматов по продаже средств индивидуальной защиты (СИЗ). По словам омбудсмена, гораздо уместнее организовать бесплатную раздачу защитных масок и перчаток на входе в подземку, как это делали во многих крупных городах Европы.

- Установка 200 автоматов по продаже СИЗ в вестибюлях станций метро (при том, что в Санкт-Петербурге 72 станции метро) не способна одномоментно обеспечить средствами защиты всех пассажиров. Поэтому буквальное исполнение требования с 12 мая использовать маски в общественном транспорте может привести к очередям при входе в метро, а значит – и к повышению риска заражения коронавирусом, - высказал мнение Александр Шишлов на своем официальном сайте.

Омбудсмен выразил надежду, что масочный режим в Петербурге будет вводиться разумно и не повторит ошибки Москвы.

Напомним, больше 1,8 млн жителей Северной столицы получат по 800 рублей на покупку одноразовых масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU