2020-05-13T00:15:58+03:00
Происшествия

Один врач пострадал в ходе эвакуации пациентов из пожара в больнице Святого Георгия

Медик отравился продуктами горения, но угрозы его жизни нет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пострадал один из медиков, эвакуировавших пациентов из пожара в больнице Святого Георгия.Пострадал один из медиков, эвакуировавших пациентов из пожара в больнице Святого Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В больнице Святого Георгия, вслед за спасателями МЧС, рассказали о ходе эвакуации во время пожара, который унес жизни пятерым пациентам. В медучреждении отмечают, что аппарат искусственной вентиляции легких загорелся по причинам, независящим от сотрудников стационара.

- Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы. В ходе этих действий один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет, - гласит сообщение в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.

Добавим, что «Комсомолка» взяла эксклюзивное интервью у врача, который первый заметил огонь в палате реанимации. По его словам, из-за дыма медикам пришлось эвакуировать пациентов на ощупь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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