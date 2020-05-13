2020-05-13T00:55:23+03:00
Общество

Для петербургских врачей могут отменить плату за парковку

Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении в Смольном
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Для врачей из Петербурга, лечащих больных с коронавирусом, могут отменить плату за парковку.Для врачей из Петербурга, лечащих больных с коронавирусом, могут отменить плату за парковку.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Для медиков из Петербурга, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, могут отменить плату за парковку в центре города. Сейчас данная инициатива обсуждается властями Северной столицы.

- Данный вопрос находится на рассмотрении. Если правительством города будет принято соответствующее решение, то такая возможность медикам будет предоставлена. В случае одобрения, Комитет по здравоохранению должен подготовить список номеров автомобилей медицинских сотрудников, которым необходима подобная парковка, - сообщают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, что врачам из Москвы плату за парковку отменили еще с 13 апреля. Однако льготу получили только те медработники, которые оказались в специальном списке от медучреждений, переданном в Департамент здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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