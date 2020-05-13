Для петербургских врачей могут отменить плату за парковку
Для медиков из Петербурга, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, могут отменить плату за парковку в центре города. Сейчас данная инициатива обсуждается властями Северной столицы.
- Данный вопрос находится на рассмотрении. Если правительством города будет принято соответствующее решение, то такая возможность медикам будет предоставлена. В случае одобрения, Комитет по здравоохранению должен подготовить список номеров автомобилей медицинских сотрудников, которым необходима подобная парковка, - сообщают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Напомним, что врачам из Москвы плату за парковку отменили еще с 13 апреля. Однако льготу получили только те медработники, которые оказались в специальном списке от медучреждений, переданном в Департамент здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU