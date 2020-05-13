2020-05-13T01:22:16+03:00
Общество

Вице-губернатор Олег Эргашев о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Пик пока не пройден»

Олег Эргашев, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, отметил, что горожанам следует обязательно носить маски и перчатки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года.Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вице-губернатор Олег Эргашев высказался о развитии коронавируса в Санкт-Петербурге по состоянию на 12 мая. По словам чиновника, в Северной столице все еще сохраняется тяжелая ситуация. Напомним, за прошедшие сутки в городе еще 339 человек заболели COVID-19, а двое умерли. Итого в городе 8050 заразившихся человек.

- Я хочу сказать, что, к сожалению, пик пока еще не пройден. Заболевает очень много жителей Санкт-Петербурга. В связи с этим я настоятельно прошу выполнять постановление губернатора носить перчатки и маску. Это обязательно для того, чтобы нам побороть коронавирусную инфекцию, - рассказал Олег Эргашев в эфире телевизионной программы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что власти выплатят по 800 рублей больше 1,8 млн петербуржцам для покупки средств индивидуальной защиты. С 12 мая в городе начался обязательный масочный режим. Уполномоченный по правам человека в Петербурге выступил за бесплатную раздачу одноразовых масок и перчаток людям при входе в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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