2020-05-13T08:05:28+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге на 13 мая 2020 года: до +12 и дождь

На город все еще влияет уходящий циклон
Петр КИБЕР
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13 мая в Петербурге преимущественно будет солнечно.13 мая в Петербурге преимущественно будет солнечно.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ясное утреннее солнце, которое радует петербуржцев утром 13 мая, ближе к концу дня спрячется за облака и даже тучи. Пойдет дождь. Но не везде. Такую погоду жителям северной столицы в наступившую среду обещают синоптики.

- 13 мая 2020 года в Санкт-Петербурге ожидается утром и днем без существенных осадков, к вечеру местами пройдут дожди. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура в течение дня составит +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как пишет в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, на Петербург все еще влияет тыловая часть уходящего циклона, который и определяет погоду в Северной столице.

По состоянию на 8:00 утра, в городе солнечно, температура в зависимости от района держится на отметке +5…+6 градусов. Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Давление составляет 754 мм ртутного столба, влажность – 68%.

В Ленинградской области в среду синоптики обещают пасмурную погоду. Днем в большинстве районов пройдут дожди. Температура воздуха составит +8…+13 градусов, у водоемов не выше +5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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