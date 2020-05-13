2020-05-13T08:29:11+03:00
Общество

В Ленобласти шесть дней школьникам не выдавали продуктовые наборы

Нарушением прав детей занялась прокуратура
Петр КИБЕР
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Прокуратура встала на защиту детей, которым не выдавали положенные продуктовые наборы.Прокуратура встала на защиту детей, которым не выдавали положенные продуктовые наборы.Фото: Петр КИБЕР
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Лужская городская прокуратура отреагировала на жалобы родителей младшеклассников, которые писали в соцсетях о том, что им уже несколько дней не выдают на детей положенные сухие пайки. Учитывая, что продуктовыми наборами должны обеспечивать всех учеников с 1 по 4 классы, а также льготников, прокурорские работники пошли с вопросами в администрацию Лужского района Ленобласти.

- Установлено, что на территории Лужского района в период с 30 апреля по мая не было организовано обеспечение сухими пайками и молоком детей, обучающихся с 1 по 4 классы, что является нарушением закона, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При подробном изучении проблемы выяснилось, что администрацию подвел поставщик, а сами власти его халатность просто не проконтролировали. По результатам проверки предупреждения получили глава Лужского муниципального района, а также директор ООО «Новый век», с которым заключены контракты на поставку продуктовых наборов и молока.

После «втыка» от прокуратуры системы быстро заработала и детям наконец начали выдавать положенные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти шесть дней школьникам не выдавали продуктовые наборы
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