2020-05-13T08:50:50+03:00
Общество

В Выборге башню Святого Олафа открыли для посещения

Замок открыли для туристов, но пока еще с ограничениями
Петр КИБЕР
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Выборгский замок вновь открылся для туристов.Выборгский замок вновь открылся для туристов.Фото: Ирина БЫСТРОВА
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Долгожданное событие произошло в Ленинградской области. С 12 мая в регионе начали ослаблять карантинный режим и одновременно с этим разрешили работу музеев. А это значит, что для туристов открылся Выборгский замок, где теперь модно снова подняться на знаменитую башню Святого Олафа.

- С 12 по 31 мая 2020 года подъемы на смотровую площадку башни будут осуществляться со вторника по воскресенье с 10.30 до 17.30 каждые полчаса, - сообщает пресс-служба Выборгского музея-заповедника в соцсетях.

Правда, надо учитывать, что подъем пройдет без экскурсионного обслуживания, и организованной группой не более 5 человек. Работает и сувенирная лавка, а вот сама музейная экспозиция пока закрыта. Дело в том, что Выборгский район Ленобласти, как неблагополучный по коронавирусу, попал в первую - «красную» зону режима снятия ограничений. Здесь послабления самые маленькие.

Но в любом случае, это лучше, чем вообще не иметь возможности посетить средневековый замок. Выборг постепенно снова открывается для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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