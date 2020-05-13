В Карелии за сутки коронавирусом заразились еще 12 человек
За минувшие сутки в Карелии на 12 человек выросло число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 188 человек. Это один из самых низких показателей на Северо-Западе России.
- По состоянию на 13 мая число заболевших составило 188 человек (+12), выздоровевших - 59 (+7 за сутки), умерших – 1, - сообщает Оперативный штаб Карелии.
На карантине в режиме домашней самоизоляции находятся 6368 жителей республики (+14), в обсерваторе остаются 26 человек.
За сутки на коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 580 тестов, всего с начала пандемии проверено 23 677 человек.
Также за сутки восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницах республики оказались 356 пациентов. Всем в обязательном порядке был сделан тест на коронавирус. 41 человек умер.
ИСТОЧНИК KP.RU