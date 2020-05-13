2020-05-13T09:41:49+03:00
Общество

В Карелии за сутки коронавирусом заразились еще 12 человек

Пока республика остается одним из самых благополучных регионов на Северо-Западе России по заболеваемости
Петр КИБЕР
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Карелия, в отличие от Петербурга, один из самых благополучных по коронавирусу регионов.Карелия, в отличие от Петербурга, один из самых благополучных по коронавирусу регионов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За минувшие сутки в Карелии на 12 человек выросло число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 188 человек. Это один из самых низких показателей на Северо-Западе России.

- По состоянию на 13 мая число заболевших составило 188 человек (+12), выздоровевших - 59 (+7 за сутки), умерших – 1, - сообщает Оперативный штаб Карелии.

На карантине в режиме домашней самоизоляции находятся 6368 жителей республики (+14), в обсерваторе остаются 26 человек.

За сутки на коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 580 тестов, всего с начала пандемии проверено 23 677 человек.

Также за сутки восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницах республики оказались 356 пациентов. Всем в обязательном порядке был сделан тест на коронавирус. 41 человек умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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