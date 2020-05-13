2020-05-13T10:08:11+03:00
Происшествия

В Парголово столкнулись автобус и такси

Из-за ДТП движение в сторону Петербурга встало [видео]
Петр КИБЕР
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В Парголово из-за ДТП встало движение. Фото: vk.com/spb_todayВ Парголово из-за ДТП встало движение. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 13 мая на Выборгском шоссе в районе Парголово. Здесь лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и такси. На место аварии примчались машины скорой помощи, спасатели и наряды ГИБДД. Движение в сторону Петербурга полностью встало.

- Авария с участием автобуса в поселке Парголово у поворота на Пригородный, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Последствия инцидента снял на видео один из водителей, ехавших из Петербурга в сторону КАД. По этой стороне машины еще двигались, а вот проезд в сторону Петербурга был полностью перекрыт пожарными автомобилями.

Спасатели доставали из разбитого такси пострадавших и помогали пассажирам автобуса. По состоянию на 10:00 движение в сторону Петербурга от съезда в Парголово до развязки с КАД и немного за нее почти полностью остановлено.

Официальной информации об аварии из ГИБДД пока не поступало.

В Парголово столкнулись автобус и такси.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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