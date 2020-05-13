В Парголово столкнулись автобус и такси
Серьезное ДТП произошло утром 13 мая на Выборгском шоссе в районе Парголово. Здесь лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и такси. На место аварии примчались машины скорой помощи, спасатели и наряды ГИБДД. Движение в сторону Петербурга полностью встало.
- Авария с участием автобуса в поселке Парголово у поворота на Пригородный, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.
Последствия инцидента снял на видео один из водителей, ехавших из Петербурга в сторону КАД. По этой стороне машины еще двигались, а вот проезд в сторону Петербурга был полностью перекрыт пожарными автомобилями.
Спасатели доставали из разбитого такси пострадавших и помогали пассажирам автобуса. По состоянию на 10:00 движение в сторону Петербурга от съезда в Парголово до развязки с КАД и немного за нее почти полностью остановлено.
Официальной информации об аварии из ГИБДД пока не поступало.
В Парголово столкнулись автобус и такси.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU