13 Май 2020 2020-05-13T10:12:22+03:00

Более 9 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала эпидемии в городе уже более 8 тысяч зараженных

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Борьба с коронавирусом продолжается. За прошедший день, 12 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге были обследованы на наличие новой инфекции еще 9146 человек. Результаты тестирования станут известны через несколько дней.

- На данный момент на карантине находится 3474 человека. Из них 183 - в обсерваторе, 996 - на самоизоляции, 2295 после контакта с зараженными, - рассказали в Смольном.

Также продолжает работать номер 122 – Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки специалисты обработали 1278 обращений.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 850 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 40 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 74 обращений, в полицию - 106. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU