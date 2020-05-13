Один из врачей, спасавший пациентов в больнице Святого Георгия, отравился дымом
Один из врачей больницы Святого Георгия, спасавших пациентов из горящего реанимационного отделения, все же пострадал в результате ЧП. Он получил отравление угарным газом, но сейчас с ним все в порядке.
- В ходе эвакуации врач отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет, - сообщается на странице больницы Святого Георгия в «Инстаграме».
Руководство медцентра отмечает, что именно самоотверженные действия персонала позволили избежать большего числа жертв. Дежурные врачи и медсестры успели перекрыть подачу кислорода после вспышки аппарата ИВЛ и отключить электричество, а после эвакуировать пациентов из отделения на другие этажи.
Отсутствие претензий к медикам подтвердили следователи СК и прокуратуры, а губернатор Санкт-Петербурга назвал врачей и медсестер героями.
Напомним, что в результате пожара в реанимации больницы погибли пять пациентов. Расследование причин ЧП продолжается.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU