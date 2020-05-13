2020-05-13T10:41:09+03:00
Общество

Один из врачей, спасавший пациентов в больнице Святого Георгия, отравился дымом

Утром 12 мая из-за вспыхнувшего аппарата ИВЛ здесь погибли пять пациентов
Петр КИБЕР
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Один из врачей больницы Святого Георгия получил отравление угарным газомОдин из врачей больницы Святого Георгия получил отравление угарным газомФото: Олег ЗОЛОТО
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Один из врачей больницы Святого Георгия, спасавших пациентов из горящего реанимационного отделения, все же пострадал в результате ЧП. Он получил отравление угарным газом, но сейчас с ним все в порядке.

- В ходе эвакуации врач отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет, - сообщается на странице больницы Святого Георгия в «Инстаграме».

Руководство медцентра отмечает, что именно самоотверженные действия персонала позволили избежать большего числа жертв. Дежурные врачи и медсестры успели перекрыть подачу кислорода после вспышки аппарата ИВЛ и отключить электричество, а после эвакуировать пациентов из отделения на другие этажи.

Отсутствие претензий к медикам подтвердили следователи СК и прокуратуры, а губернатор Санкт-Петербурга назвал врачей и медсестер героями.

Напомним, что в результате пожара в реанимации больницы погибли пять пациентов. Расследование причин ЧП продолжается.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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